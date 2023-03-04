"Фейеноорд" одержал 4-ю подряд победу в чемпионате Нидерландов

В матче 24-го тура чемпионата Нидерландов “Фейеноорд” на своем поле обыграл “Гронинген” со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Уссама Идрисси.

Для роттердамского клуба победа стала 4-й подряд в чемпионате.

“Фейеноорд”, набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. “Гронинген” с 17 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.

“Фейеноорд” - “Гронинген” - 1:0 (0:0)

Гол: Идрисси, 88 - 1:0

“Фейеноорд”: Велленройтер, Педерсен (Пайшао, 69), Гертрейда, Ганцко, Хартман (Бульяуде, 79), Виффер, Кекчю, Джаханбакш (Данило, 62), Дилросун (Шиманьски, 69), Идрисси, Хименес.

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