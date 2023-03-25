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Феерия Швейцарии, крупные победы Испании и Шотландии: результаты отбора Евро-2024 25 марта

Новости футбола Сегодня, 18:03
Фото: сайт сборной Швейцарии/Автор неизвестен Фото: сайт сборной Швейцарии/Автор неизвестен

25 марта состоялись матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Стоит отметить разгромную победу Швейцарии над белорусью, крупные победы Испании и Шотландии над Норвегией и Кипром.

Группа А

Испания – Норвегия - 3:0 (1:0)
Голы: Ольмо, 13 - 1:0, Хоселу, 84 - 2:0, Хоселу, 85 - 3:0

Шотландия – Кипр - 3:0 (1:0)
Голы: Макгинн, 21 - 1:0, Мактомини, 87 - 2:0, Мактомини, 90 - 3:0

Группа D

Армения – Турция - 1:2 (1:1)
Голы: Кабак, 10 (автогол) - 1:0, Кекчю, 34 - 1:1, Актюркоглу, 64 - 1:2

Хорватия – Уэльс - 1:1 (1:0)
Голы: Крамарич, 28 - 1:0, Броудхед, 90+3 - 1:1

Группа I

беларусь – Швейцария - 0:5 (0:3)
Голы: Штеффен, 4 - 0:1, Штеффен, 17 - 0:2, Штеффен, 29 - 0:3, Джака, 62 - 0:4, Амдуни, 65 - 0:5

Израиль – Косово - 1:1 (0:1)
Голы: Даса, 36 (автогол) - 0:1, Перец, 56 - 1:1

Андорра – Румыния - 0:2 (0:1)
Голы: Ман, 34 - 0:1, Алибек, 49

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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