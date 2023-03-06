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Феерия "Шахтера", провал "Динамо", камбэк "Зари": результаты 16-го тура УПЛ

Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 16-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить разгромную победу “Шахтера” над “Металлистом 1925”, волевую победу “Зари” на “Ворсклой”, а также поражение “Динамо” от “Ингульца”.

“Металлист 1925” – “Шахтер” - 0:7 (0:4)
Голы: Зубков, 5 - 0:1, Михайличенко, 13 - 0:2, Траоре, 38 - 0:3, Зубков, 40 - 0:4, Курило, 56 (автогол) - 0:5, Петряк, 58 - 0:6, Ракицкий, 66 - 0:7

“Динамо” – “Ингулец” – 0:2 (0:1)
Голы: Козак, 12 - 0:1, Одарюк, 44 - 0:2

“Ворскла” - “Заря” - 2:3 (2:0)
Голы: Сефери, 5 - 1:0, Сефери, 16 (с пенальти) - 2:0, Бражко, 57 - 2:1, Русин, 90+1 - 2:2, Бражко, 90+4 - 2:3

“Александрия” – “Днепр-1” - 2:2 (1:1)
Голы: Бланко, 23 - 0:1, Мустафаев, 30 - 1:1, Довбик, 58 - 1:2, Мустафаев, 88 – 2:2

"Кривбасс" - "Колос" - 1:0 (0:0)
Гол: Вернидуб, 60 - 1:0

"Верес" - "Черноморец" - 1:3 (0:1)
Голы: Бадибанга, 13 - 0:1, Маткобожик, 60 - 1:1, Алефиренко, 76 - 1:2, Гладкий, 90+2 (с пенальти) - 1:3

"Металлист" - "Рух" - 1:2 (0:1)
Голы: Климчук, 17 - 0:1, Панасенко, 49 - 1:1, Карабин, 76 - 1:2

"Львов" - "Минай" - 1:0 (0:0)
Гол: Ременяк, 77 - 1:0

Положение команд: "Днепр-1", "Шахтер" - 36 (15), "Заря" - 31 (16), "Динамо" - 30 (16), "Александрия" - 26 (15), "Кривбасс" - 21 (16), "Колос" - 20 (16), "Металлист 1925" - 19 (16), "Ворскла" - 18 (16), "Рух" - 17 (15), "Верес" - 17 (16), "Ингулец" - 16 (15), "Металлист" - 16 (16), "Черноморец", "Минай" - 14 (16), "Львов" - 12 (15).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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