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Феерия "Ньюкасла", позор "Тоттенхэма", потеря "Арсенала": результаты 32-го тура АПЛ

Новости футбола Сегодня, 03:00
Феерия "Ньюкасла", позор "Тоттенхэма", потеря "Арсенала": результаты 32-го тура АПЛ Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить разгромную победу “Ньюкасла” над “Тоттенхэмом”, ничью “Арсенала” с “Саутгемптоном”, а также выигрыш “Ливерпуля” в матче с “Ноттингем Форест”.

“Ньюкасл” – “Тоттенхэм” - 6:1 (5:0)
Голы: Мерфи, 2 - 1:0, Жоэлинтон, 6 - 2:0, Мерфи, 9 - 3:0, Исак, 19 - 4:0, Исак, 21 - 5:0, Кейн, 49 - 5:1, Уилсон, 67 - 6:1

“Ливерпуль” – “Ноттингем Форест” - 3:2 (0:0)
Голы: Жота, 47 - 1:0, Уильямс, 51 - 1:1, Жота, 55 - 2:1, Гиббс-Уайт, 67 - 2:2, Салах, 70 - 3:2

“Борнмут” – “Вест Хэм” - 0:4 (0:3)
Голы: Антонио, 5 - 0:1, Пакета, 12 - 0:2, Райс, 43 - 0:3, Форнальс, 73 - 0:4

“Арсенал” – “Саутгемптон” - 3:3 (1:2)
Голы: Алькарас, 1 - 0:1, Уолкотт, 14 - 0:2, Мартинелли, 20 - 1:2, Чалета-Цар, 66 - 1:3, Эдегор, 88 - 2:3, Сака, 90 - 3:3

“Фулхэм” – “Лидс" - 2:1 (0:0)
Голы: Уилсон, 58 - 1:0, Перейра, 72 - 2:0, Пальинья, 79 (автогол) - 2:1

“Лестер” – “Вулверхэмптон” - 2:1 (1:1)
Голы: Матеус Кунья, 13 - 0:1, Ихеаначо, 37 (с пенальти) - 1:1, Кастань, 75 - 2:1

“Кристал Пэлас” – “Эвертон” - 0:0

“Брентфорд” – “Астон Вилла” - 1:1 (0:0)
Голы: Тоуни, 65 - 1:0, Дуглас Луис, 87 - 1:1

“Брайтон” - “Манчестер Сити” - перенесен

“Манчестер Юнайтед” - “Челси” - перенесен

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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