Главная Новости Феерия "МЮ", победы "Юве" и "Ромы", неуспех "Шахтера": результаты Лиги Европы 9 марта

Феерия "МЮ", победы "Юве" и "Ромы", неуспех "Шахтера": результаты Лиги Европы 9 марта

Новости футбола Сегодня, 17:12
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

9 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Стоит отметить крупную победу “Манчестер Юнайтед” над “Бетисом”, успехи “Ромы” и “Ювентуса” в матчах с “Реалом Сосьедад” и “Фрайбургом”, а также упущенную победу “Шахтера” над “Фейеноордом”.

“Манчестер Юнайтед” Англия – “Бетис” Испания - 4:1 (1:1)
Голы: Рэшфорд, 6 - 1:0, Перес, 32 - 1:1, Антони, 52 - 2:1, Фернандеш, 58 - 3:1, Вегорст, 82 - 4:1

“Ювентус” Италия – “Фрайбург” Германия - 1:0 (0:0)
Гол: Ди Мария, 53 - 1:0

“Шахтер” Украина – “Фейеноорд” Нидерланды - 1:1 (0:0)
Голы: Ракицкий, 79 - 1:0, Бульяуде, 88 - 1:1

“Рома” Италия – “Реал Сосьедад” Испания - 2:0 (1:0)
Голы: Эль-Шаарави, 13 - 1:0, Кумбула, 87 - 2:0

“Спортинг” Португалия – “Арсенал” Англия - 2:2 (1:1)
Голы: Салиба, 22 - 0:1, Инасиу, 34 - 1:1, Паулинью, 55 - 2:1, Морита, 62 (автогол) - 2:2

“Байер” Германия – “Ференцварош” Венгрия - 2:0 (1:0)
Голы: Демирбай, 9 - 1:0, Тапсоба, 86 - 2:0

“Унион” Германия – “Юнион” Бельгия - 3:3 (1:1)
Голы: Бонифасе, 28 - 0:1, Юранович, 42 - 1:1, Вертессен, 58 - 1:2, Кнохе, 69 - 2:2, Бонифасе, 72 - 2:3, Михель, 89 - 3:3

“Севилья” Испания – “Фенербахче” Турция - 2:0 (0:0)
Голы: Жордан, 56 - 1:0, Ламела, 85 - 2:0

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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