Феерия "Монпелье", победа ПСЖ, потеря "Монако": результаты 26-го тура чемпионата Франции
Состоялись матчи 26-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить успех ПСЖ в поединке с “Нантом”, разгромную победу “Монпелье” над “Анжером”, а также упущенную победу “Монако” в поединке с “Труа”.
ПСЖ – “Нант” - 4:2 (2:2)
Голы: Месси, 12 - 1:0, Хаджам, 17 (автогол) - 2:0, Блас, 31 - 2:1, Ганаго, 38 - 2:2, Данилу, 60 - 3:2, Мбаппе, 90+3 - 4:2
“Монпелье” – “Анжер” - 5:0 (3:0)
Голы: Хазри, 2 - 1:0, Саванье, 25 (с пенальти) - 2:0, Мауасса, 45 - 3:0, Саванье, 51 - 4:0, Ваи, 73 - 5:0
“Лион” – “Лорьян” - 0:0
“Труа” – “Монако” - 2:2 (1:0)
Голы: Куаме, 31 - 1:0, Бен-Йеддер, 80 - 1:1, Бен-Йеддер, 83 - 1:2, Угбо, 90+1 - 2:2
“Страсбур” – “Брест” - 0:1 (0:1)
Гол: Онора, 45 - 0:1
“Реймс” – “Аяччо” - 1:0 (0:0)
Гол: Каюсте, 90 - 1:0
“Тулуза” – “Клермон” - 0:1 (0:0)
Гол: Кауи, 76 - 0:1
“Ланс” – “Лилль” - 1:1 (1:0)
Голы: Фонте, 41 (автогол) - 1:0, Дэвид, 69 - 1:1
“Ницца” – “Осер” - 1:1 (1:1)
Голы: Эн, 36 - 0:1, Лаборд, 45 - 1:1
“Ренн” – “Марсель” - 0:1 (0:0)
Гол: Колашинац, 57 - 0:1
Положение команд: ПСЖ - 63, “Марсель” - 55, “Монако”, “Ланс” - 51, “Ренн” - 46, “Лилль” - 45, “Ницца “ - 42, ”Реймс", “Лорьян” - 40, “Лион” - 39, “Клермон" - 34, “Тулуза” - 32, “Монпелье” - 30, “Нант” - 28, “Брест” - 23, “Страсбур”, “Осер” - 22, “Аяччо” - 21, “Труа” - 20, “Анжер” - 10.
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