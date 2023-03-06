Феерия "Монпелье", победа ПСЖ, потеря "Монако": результаты 26-го тура чемпионата Франции

Состоялись матчи 26-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить успех ПСЖ в поединке с “Нантом”, разгромную победу “Монпелье” над “Анжером”, а также упущенную победу “Монако” в поединке с “Труа”.

ПСЖ – “Нант” - 4:2 (2:2)

Голы: Месси, 12 - 1:0, Хаджам, 17 (автогол) - 2:0, Блас, 31 - 2:1, Ганаго, 38 - 2:2, Данилу, 60 - 3:2, Мбаппе, 90+3 - 4:2

“Монпелье” – “Анжер” - 5:0 (3:0)

Голы: Хазри, 2 - 1:0, Саванье, 25 (с пенальти) - 2:0, Мауасса, 45 - 3:0, Саванье, 51 - 4:0, Ваи, 73 - 5:0

“Лион” – “Лорьян” - 0:0

“Труа” – “Монако” - 2:2 (1:0)

Голы: Куаме, 31 - 1:0, Бен-Йеддер, 80 - 1:1, Бен-Йеддер, 83 - 1:2, Угбо, 90+1 - 2:2

“Страсбур” – “Брест” - 0:1 (0:1)

Гол: Онора, 45 - 0:1

“Реймс” – “Аяччо” - 1:0 (0:0)

Гол: Каюсте, 90 - 1:0

“Тулуза” – “Клермон” - 0:1 (0:0)

Гол: Кауи, 76 - 0:1

“Ланс” – “Лилль” - 1:1 (1:0)

Голы: Фонте, 41 (автогол) - 1:0, Дэвид, 69 - 1:1

“Ницца” – “Осер” - 1:1 (1:1)

Голы: Эн, 36 - 0:1, Лаборд, 45 - 1:1

“Ренн” – “Марсель” - 0:1 (0:0)

Гол: Колашинац, 57 - 0:1

Положение команд: ПСЖ - 63, “Марсель” - 55, “Монако”, “Ланс” - 51, “Ренн” - 46, “Лилль” - 45, “Ницца “ - 42, ”Реймс", “Лорьян” - 40, “Лион” - 39, “Клермон" - 34, “Тулуза” - 32, “Монпелье” - 30, “Нант” - 28, “Брест” - 23, “Страсбур”, “Осер” - 22, “Аяччо” - 21, “Труа” - 20, “Анжер” - 10.

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