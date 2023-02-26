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Феерия "Манчестер Сити", победа "Арсенала", провал "Челси": результаты 25-го тура АПЛ

Новости футбола Сегодня, 16:20
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу “Манчестер Сити” над “Борнмутом”, тяжелую победу “Арсенала” над “Лестером”, а также поражение “Челси” от “Тоттенхэма”.

“Борнмут” – “Манчестер Сити” - 1:4 (0:3)
Голы: Альварес, 15 - 0:1, Холанд, 29 - 0:2, Фоден, 45 - 0:3, Мифем, 51 (автогол) - 0:4, Лерма, 83 - 1:4

“Лестер” – “Арсенал” - 0:1 (0:0)
Гол: Мартинелли, 46 - 0:1

“Вест Хэм” – “Ноттингем Форест” - 4:0 (0:0)
Голы: Ингз, 70 - 1:0, Ингз, 73 - 2:0, Райс, 78 - 3:0, Антонио, 85 - 4:0

“Тоттенхэм” – “Челси” - 2:0 (0:0)
Голы: Скипп, 46 - 1:0, Кейн, 82 - 2:0

“Лидс” – “Саутгемптон” - 1:0 (0:0)
Гол: Фирпо, 77 - 1:0

“Эвертон” – “Астон Вилла” - 0:2 (0:0)
Голы: Уоткинс, 63 (с пенальти) - 0:1, Буэндиа, 81 - 0:2

“Кристал Пэлас” – “Ливерпуль” - 0:0

“Фулхэм” – “Вулверхэмптон” - 1:1 (0:1)
Голы: Сарабия, 23 - 0:1, Соломон, 64 - 1:1

"Ньюкасл" - "Брайтон" - перенесен

"Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" - перенесен

Положение команд: "Арсенал" - 57 (24), "Манчестер Сити" - 55 (25), "Манчестер Юнайтед" - 49 (24), "Тоттенхэм" - 45 (25), "Ньюкасл" - 41 (23), "Фулхэм" - 39 (25), "Ливерпуль" - 36 (23), "Брайтон" - 35 (22), "Брентфорд" - 35 (23), "Челси", "Астон Вилла" - 31 (24), "Кристал Пэлас" - 27 (24), "Ноттингем Форест" - 25 (24), "Лестер", "Вулверхэмптон" - 24 (24), "Вест Хэм" - 23 (24), "Лидс" - 22 (24), "Эвертон", "Борнмут" - 21 (24), "Саутгемптон" - 18 (24).

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок Лиги.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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