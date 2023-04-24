Феерия Дортмунда, провал "Баварии", неудача "РБ Лейпциг": результаты 29-го тура Бундеслиги

Состоялись матчи 29-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупную победу дортмундской “Боруссии” над “Айнтрахтом”, поражения “Баварии” и “РБ Лейпциг” от “Майнца” и “Байера”.

“Майнц” – “Бавария” - 3:1 (0:1)

Голы: Мане, 29 - 0:1, Ажорк, 65 - 1:1, Баррейро, 73 - 2:1, Мартин, 79 - 3:1

“Боруссия” Д – “Айнтрахт” - 4:0 (3:0)

Голы: Беллингем, 19 - 1:0, Мален, 24 - 2:0, Хуммельс, 41 - 3:0, Мален, 66 - 4:0

“Байер” – “РБ Лейпциг” - 2:0 (1:0)

Голы: Гложек, 40 - 1:0, Амири, 86 (с пенальти) - 2:0

“Фрайбург” – “Шальке” - 4:0 (2:0)

Голы: Грегорич, 7 - 1:0, Грегорич, 35 - 2:0, Хелер, 52 - 3:0, Гинтер, 82 - 4:0

“Бохум” – “Вольфсбург” - 1:5 (0:3)

Голы: Сванберг, 10 - 0:1, Каминьски, 21 - 0:2, Виммер, 33 - 0:3, Сванберг, 56 - 0:4, Брошински, 68 - 1:4, Вальдшмидт, 77 - 1:5

“Боруссия” М – “Унион” - 0:1 (0:0)

Гол: Беккер, 60 - 0:1

“Аугсбург” – “Штутгарт” - 1:1 (1:0)

Голы: Бельо, 8 - 1:0, Эндо, 78 - 1:1

“Герта” – “Вердер” - 2:4 (0:2)

Голы: Дукш, 6 - 0:1, Дукш, 27 - 0:2, Дукш, 51 - 0:3, Вайзер, 63 - 0:4, Нганкам, 68 - 1:4, Лукебакио, 79 (с пенальти) - 2:4

“Хоффенхайм” – “Кельн” - 1:3 (0:2)

Голы: Кайнц, 18 (с пенальти) - 0:1, Зельке, 39 - 0:2, Тильманн, 90 - 0:3, Дольберг, 90 - 1:3

Положение команд: "Боруссия" Д - 60, "Бавария" - 59, "Унион" - 55, "Фрайбург" - 53, "РБ Лейпциг" - 51, "Байер" - 47, "Майнц" - 45, "Вольфсбург" - 43, "Айнтрахт" - 42, "Боруссия" М - 36, "Кельн", "Вердер" - 35, "Аугсбург" - 30, "Хоффенхайм" - 29, "Бохум" - 27, "Штутгарт" - 25, "Шальке" - 24, "Герта" - 22.

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