Феерия Дортмунда, победы "Баварии" и "Униона": результаты 19-го тура Бундеслиги

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить разгромную победу дортмундской “Боруссии” над “Фрайбургом”, победы “Баварии” и “Униона” над “Вольфсбургом” и “Майнцем”.

“Вольфсбург” – “Бавария” - 2:4 (1:3)

Голы: Коман, 9 - 0:1, Коман, 14 - 0:2, Мюллер, 19 - 0:3, Каминьски, 44 - 1:3, Мусиала, 73 - 1:4, Сванберг, 80 - 2:4

“Боруссия” Д – “Фрайбург” - 5:1 (1:1)

Голы: Шлоттербек, 26 - 1:0, Хелер, 45 - 1:1, Адейеми, 48 - 2:1, Аллер, 51 - 3:1, Брандт, 69 - 4:1, Рейна, 82 - 5:1

“Унион” – “Майнц” - 2:1 (1:0)

Голы: Беренс, 32 - 1:0, Ингвартсен, 79 (с пенальти) - 1:1, Сьебатшо, 84 - 2:1

“Айнтрахт” – “Герта” - 3:0 (2:0)

Голы: Коло-Муани, 21 (с пенальти) - 1:0, Коло-Муани, 28 - 2:0, Бута, 90 - 3:0

“Бохум” – “Хоффенхайм” - 5:2 (3:0)

Голы: Хофманн, 22 - 1:0, Ферстер, 30 - 2:0, Асано, 40 - 3:0, Баумгартнер, 49 - 3:1, Машович, 69 - 4:1, Даббур, 77 - 4:2, Брошински, 83 - 5:2

“Штутгарт” – “Вердер” - 0:2 (0:0)

Голы: Стаге, 59 - 0:1, Дукш, 77 - 0:2

“Аугсбург” – “Байер” - 1:0 (0:0)

Гол: Бериша, 55 - 1:0

"Кельн" – "РБ Лейпциг" - 0:0

"Боруссия" М – "Шальке" - 0:0

Положение команд: "Бавария" - 40, "Унион" - 39, "Боруссия" Д - 37, "РБ Лейпциг" - 36, "Айнтрахт" - 35, "Фрайбург" - 34, "Вольфсбург" - 29, "Вердер" - 27, "Боруссия" М - 26, "Байер" - 24, "Кельн", "Майнц" - 23, "Аугсбург" - 21, "Хоффенхайм", "Бохум" - 19, "Штутгарт" - 16, "Герта" - 14, "Шальке" - 11.

Не пропустите: "Бавария" одержала разгромную победу в Кубке Германии.