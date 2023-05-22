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Феерия "Динамо", победы лидирующего трио: результаты 27-го тура чемпионата Украины

Новости футбола Сегодня, 03:00
Феерия "Динамо", победы лидирующего трио: результаты 27-го тура чемпионата Украины Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен

Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить разгромную победу “Динамо” над “Александрией”, а также победы “Шахтера”, “Днепра-1” и “Зари" над “Вересом”, “Колосом” и “Ингульцом”.

“Александрия” - “Динамо” - 1:5 (1:2)
Голы: Андриевский, 17 - 0:1, Ванат, 32 - 0:2, Сигеев, 40 - 1:2, Вивчаренко, 72 - 1:3, Логинов, 79 - 1:4, Н. Волошин, 89 - 1:5

“Шахтер” – “Верес” - 2:1 (1:0)
Голы: Зубков, 35 - 1:0, В. Шарай, 74 - 1:1, Матвиенко, 83 – 2:1

“Днепр-1” – “Колос” – 2:1 (0:1)
Голы: Мякушко, 45+1 - 0:1, Довбик, 57 - 1:1, Сарапий, 90+5 - 2:1

“Заря” – “Ингулец” – 2:0 (1:0)
Голы: Бражко, 21 (с пенальти) - 1:0, Русин, 81 - 2:0

“Металлист 1925” – “Металлист” - 2:0 (0:0)
Голы: Безуглый, 58 - 1:0, Чирук, 68 - 2:0

“Ворскла” - “Кривбасс” - 1:0 (0:0)
Гол: Степанюк, 57 - 1:0

“Черноморец” - “Минай” - 0:1 (0:0)
Гол: Гечев, 61 - 0:1

Рух” - “Львов” - 2:0 (0:0)
Голы: Симинин, 77 (автогол) - 1:0, Рунич, 84 - 2:0

Положение команд: "Шахтер" - 66, "Днепр-1" - 64, "Заря" - 61, "Динамо" - 53, "Александрия" - 42, "Ворскла" - 36, "Кривбасс" - 35, "Колос" - 33, "Металлист 1925" - 30, "Черноморец", "Минай" - 29, "Ингулец", "Рух", "Верес" - 27, "Металлист" - 22, "Львов" - 13.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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