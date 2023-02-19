Феерия "Аякса", победа "Фейеноорда" в матче лидеров, потеря ПСВ: результаты 22-го тура Эредивизии

Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить крупную победу “Аякса” над “Спартой”, успех “Фейеноорда” в матче лидеров с АЗ, а также ничью ПСВ с “Утрехтом”.

“Аякс" - “Спарта” - 4:0 (2:0)

Голы: Тадич, 6 - 1:0, Тейлор, 27 - 2:0, Тадич, 64 (с пенальти) - 3:0, Кудус, 84 - 4:0

“Фейеноорд” - АЗ - 2:1 (1:1)

Голы: Дилросун, 17 (автогол) - 0:1, Джаханбакш, 45 - 1:1, Педерсен, 90 - 2:1

“Утрехт" - ПСВ - 2:2 (1:1)

Голы: Бауссайд, 33 - 1:0, Бакайоко, 41 - 1:1, де Йонг, 57 - 1:2, ван де Стрек, 60 - 2:2

"Валвейк" - "Фортуна" - 3:1 (0:0)

Голы: Йылмаз, 49 - 0:1, Крамер, 76 - 1:1, Лобете, 86 - 2:1, Йозефзон, 90 - 3:1

"Волендам" - "Витесс" - 2:0 (1:0)

Голы: ван Мигем, 12 - 1:0, ван Мигем, 68 - 2:0

"Гронинген" - "Эммен" - 1:1 (1:1)

Голы: Пепи, 12 - 1:0, Араухо, 14 - 1:1

"Камбур" - "Херенвен" - 1:2 (1:1)

Голы: Йонсен, 1 - 1:0, Сахрауи, 22 - 1:1, ван Эвейк, 65 - 1:2

"Гоу Эхед Иглс" - "Твенте" - 2:0 (2:0)

Голы: Ромменс, 6 - 1:0, Лидберг, 16 - 2:0

"Эксельсиор" - НЕК - 0:3 (0:1)

Голы: Маттссон, 44 - 0:1, Эль-Каруани, 73 - 0:2, Мусаба, 85 - 0:3

Положение команд: "Фейеноорд" - 49, "Аякс" - 46, АЗ - 44, ПСВ - 43, "Твенте" - 40, "Спарта" - 37, "Утрехт" - 34, "Херенвен" - 30, "Валвейк" - 29, НЕК - 27, "Фортуна" - 26, "Гоу Эхед Иглс" - 25, "Витесс" - 23, "Волендам", "Эксельсиор" - 20, "Эммен" - 17, "Гронинген" - 14, "Камбур" - 13.

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