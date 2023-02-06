Феерия "Аякса", ничья "Фейеноорда" и ПСВ, потеря АЗ: результаты 20-го тура чемпионата Нидерландов

Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить крупную победу “Аякса” над “Камбуром”, ничью между “Фейеноордом” и ПСВ, а также ничью АЗ в поединке с “Волендамом”.

“Камбур” - “Аякс” - 0:5 (0:2)

Голы: Тадич, 16 - 0:1, Бергейс, 36 - 0:2, Бергейс, 64 - 0:3, Бробби, 79 - 0:4, Бробби, 90+3 - 0:5

"Фейеноорд" - ПСВ - 2:2 (0:1)

Голы: Эль-Гази, 8 - 0:1, Азар, 68 - 0:2, Джаханбакш, 82 - 1:2, Джаханбакш, 90+6 - 2:2

"Волендам" - АЗ - 1:1 (0:0)

Голы: Мбуямба, 62 - 1:0, Одгор, 83 - 1:1

"Фортуна" - "Спарта" - 0:0

"Эммен" - "Витесс" - 2:2 (1:2)

Голы: Манхуф, 33 - 0:1, Аркус, 38 - 0:2, Ассенун, 43 - 1:2, Ороз, 87 (автогол) - 2:2

"Утрехт" - "Херенвен" - 1:0 (0:0)

Гол: Дувикас, 69 (с пенальти) - 1:0

"Эксельсиор" - "Валвейк" - 0:0

"Гоу Эхед Иглс" - НЕК - 1:0 (1:0)

Гол: Штоккерс, 35 - 1:0

"Гронинген" - "Твенте" - 1:1 (0:1)

Голы: Стейн, 5 - 0:1, Антман, 69 - 1:1

Положение команд: "Фейеноорд" - 43, АЗ - 41, "Аякс" - 40, ПСВ - 39, "Твенте" - 37, "Спарта" - 34, "Утрехт" - 33, "Херенвен" - 27, "Валвейк" - 26, НЕК, "Фортуна" - 23, "Гоу Эхед Иглс" - 22, "Витесс", "Эксельсиор" - 20, "Волендам" - 17, "Эммен" - 16, "Гронинген" - 13, "Камбур" - 12.

Не пропустите: "Порту" уверенно победил в чемпионате Португалии.