Феерия Англии, сложные победы Франции и Украины: результаты отбора Евро-2024 от 19 июня

19 июня состоялись матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Стоит отметить феерическую победу Англии над Северной Македонией, сложные победы Франции и Украины над Грецией и Мальтой.

Группа В

Франция – Греция - 1:0 (0:0)

Гол: Мбаппе, 55 (с пенальти) - 1:0

Ирландия – Гибралтар - 2:0 (0:0)

Голы: Джонстон, 52 - 1:0, Фергюсон, 59 - 2:0

Положение команд: Франция - 12 (4), Греция - 6 (3), Ирландия - 3 (3), Нидерланды - 3 (2), Гибралтар - 0 (4).

Группа С

Англия – Северная Македония - 7:0 (3:0)

Голы: Кейн, 29 - 1:0, Сака, 38 - 2:0, Рэшфорд, 45 - 3:0, Сака, 47 - 4:0, Сака, 51 - 5:0, Филлипс, 64 - 6:0, Кейн, 73 (с пенальти) - 7:0

Украина – Мальта - 1:0 (0:0)

Гол: Цыганков, 72 (с пенальти) - 1:0

Положение команд: Англия - 12 (4), Украина - 6 (3), Северная Македония - 3 (3), Италия - 3 (2), Мальта - 0 (4).

Группа D

Турция – Уэльс - 2:0 (0:0)

Голы: Найир, 72 - 1:0, Гюлер, 80 - 2:0

Армения – Латвия - 2:1 (1:0)

Голы: Тикнизян, 35 - 1:0, Савальниекс, 67 - 1:1, Барсегян, 90 (с пенальти) - 2:1

Положение команд: Турция - 9 (4), Армения - 6 (3), Уэльс - 4 (4), Хорватия - 4 (2), Латвия - 0 (3).

Группа Н

Финляндия – Сан-Марино - 6:0 (2:0)

Голы: Камара, 16 - 1:0, Челльман, 39 - 2:0, Хоканс, 65 - 3:0, Хоканс, 72 - 4:0, Хоканс, 74 - 5:0, Пукки, 76 - 6:0

Северная Ирландия – Казахстан 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: Аймбетов, 88 - 0:1

Словения – Дания - 1:1 (1:1)

Голы: Шпорар, 25 - 1:0, Хейлунд, 42 - 1:1

Положение команд: Финляндия, Казахстан - 9 (4), Дания, Словения - 7 (4), Северная Ирландия - 3 (4), Сан-Марино - 0 (4).

Группа I

Швейцария – Румыния - 2:2 (2:0)

Голы: Амдуни, 28 - 1:0, Амдуни, 41 - 2:0, Михэилэ, 89 - 2:1, Михэилэ, 90+2 - 2:2

Израиль – Андорра 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: Шломо, 42 - 1:0, Росас, 52 - 1:1, Соломон, 61 - 2:1

беларусь – Косово - 2:1 (0:0)

Голы: Морозов, 73 - 1:0, Эбонг, 75 - 2:0, Мурики, 87 (с пенальти) - 2:1

Положение команд: Швейцария - 10 (4), Румыния - 8 (4), Израиль - 7 (4), беларусь, Косово - 3 (4), Андорра - 1 (4).