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Феерии ПСВ и "Аякса", победы "Фейеноорда" и АЗ: результаты 25-го тура чемпионата Нидерландов

Новости футбола Сегодня, 08:10
Фото: инстаграм "Фейеноорда"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Фейеноорда"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить крупную победу ПСВ над “Камбуром”, результативную победу “Аякса” над “Херенвеном”, а также успехи “Фейеноорда” и АЗ в поединках с “Волендамом” и “Гронингеном”.

ПСВ - “Камбур” - 5:2 (1:1)
Голы: Балк, 22 - 0:1, Симонс, 25 - 1:1, ван Анхольт, 54 - 2:1, Эль-Гази, 56 - 3:1, Йонсен, 61 - 3:2, Силва, 65 (с пенальти) - 4:2, Эль-Гази, 88 - 5:2

"Херенвен" - "Аякс" - 2:4 (1:3)
Голы: Кудус, 10 - 0:1, Альварес, 16 - 0:2, Бергвейн, 19 - 0:3, ван Амерсфоорт, 42 - 1:3, Тейлор, 52 - 1:4, ван Хойдонк, 79 - 2:4

"Фейеноорд" - "Волендам" - 2:1 (0:1)
Голы: ван Мигем, 12 - 0:1, Хименес, 52 - 1:1, Мирани, 74 (автогол) - 2:1

АЗ - "Гронинген" - 1:0 (1:0)
Гол: Карлссон, 4 - 1:0

"Эммен" - "Эксельсиор" - 2:0 (0:0)
Голы: тер Хар Ромени, 63 - 1:0, тер Хар Ромени, 71 - 2:0

"Фортуна" - "Твенте" - 0:3 (0:0)
Голы: Черны, 67 - 0:1, Угальде, 71 - 0:2, Угальде, 77 - 0:3

"Спарта" - "Витесс" - 3:1 (2:1)
Голы: Ороз, 7 - 0:1, Версейрен, 11 - 1:1, Саито, 45 - 2:1, Китолано, 87 - 3:1

НЕК - "Утрехт" - 2:2 (1:0)
Голы: Димата, 31 - 1:0, Димата, 48 - 2:0, Дост, 63 - 2:1, Бауссайд, 67 - 2:2

Положение команд: "Фейеноорд" - 58, "Аякс" - 55, АЗ - 53, ПСВ - 52, "Твенте" - 44, "Спарта" - 43, "Утрехт" - 38, "Валвейк" - 32, НЕК, "Херенвен" - 31, "Фортуна" - 29, "Гоу Эхед Иглс" - 26, "Витесс", "Волендам" - 23, "Эммен" - 21, "Эксельсиор" - 20, "Гронинген" - 17, "Камбур" - 16.

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Стивен Перес Стивен Перес эксперт Dailysports
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