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Феерии Португалии и Исландии, победы Англии и Италии: результаты отбора Евро-2024 26 марта

Новости футбола Сегодня, 16:44
Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

26 марта состоялись матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Стоит отметить разгромные победы Португалии и Исландии над Люксембургом и Лихтенштейном, а также победы Англии и Италии над Украиной и Мальтой.

Группа С

Англия – Украина - 2:0 (2:0)
Голы: Кейн, 37 - 1:0, Сака, 40 - 2:0

Мальта – Италия - 0:2 (0:2)
Голы: Ретеги, 15 - 0:1, Гийомье, 27 (автогол) - 0:2

Положение команд: Англия - 6 (2), Италия - 3 (2), Северная Македония - 3 (1), Украина - 0 (1), Мальта - 0 (2).

Группа Н

Словения – Сан-Марино - 2:0 (0:0)
Голы: Шешко, 56 - 1:0, Ди Майо, 60 (автогол) - 2:0

Казахстан – Дания - 3:2 (0:2)
Голы: Хейлунд, 21 - 0:1, Хейлунд, 35 - 0:2, Зайнутдинов, 73 (с пенальти) - 1:2, Тагыберген, 86 - 2:2, Аймбетов, 89 - 3:2

Северная Ирландия – Финляндия - 0:1 (0:1)
Гол: Челльман, 28 - 0:1

Положение команд: Словения - 6, Дания, Казахстан, Финляндия, Северная Ирландия - 3, Сан-Марино - 0.

Группа J

Лихтенштейн – Исландия - 0:7 (0:2)
Голы: Оулавссон, 3 - 0:1, Харальдссон, 38 - 0:2, Гуннарссон, 48 - 0:3, Гуннарссон, 68 - 0:4, Гуннарссон, 73 (с пенальти) - 0:5, Гудьонсен, 85 - 0:6, Эллертссон, 87 - 0:7

Люксембург – Португалия - 0:6 (0:4)
Голы: Роналду, 9 - 0:1, Феликс, 15 - 0:2, Бернарду Силва, 18 - 0:3, Роналду, 31 - 0:4, Отавио, 77 - 0:5, Леау, 89 - 0:6

Словакия – Босния и Герцеговина - 2:0 (2:0)
Голы: Мак, 13 - 1:0, Гараслин, 40 - 2:0

Положение команд: Португалия - 6, Словакия - 4, Босния, Исландия - 3, Люксембург - 1, Лихтенштейн - 0.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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