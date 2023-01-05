Феерии "МЮ" и "Тоттенхэма", потеря "Арсенала", провел "Ливерпуля": результаты 19-го тура АПЛ

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупные победы “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэма” над “Борнмутом” и “Кристал Пэлас”, ничью между “Арсеналом” и “Ньюкаслом”, а также поражение “Ливерпуля” от “Брентфорда”.

“Арсенал” – “Ньюкасл” - 0:0

“Брентфорд” – “Ливерпуль” - 3:1 (2:0)

Голы: Конате, 19 (автогол) - 1:0, Висса, 42 - 2:0, Окслейд-Чемберлен, 50 - 2:1, Мбемо, 84 - 3:1

“Челси” – “Манчестер Сити” - 0:1 (0:0)

Гол: Марез, 63 - 0:1

“Эвертон” – “Брайтон” - 1:4 (0:1)

Голы: Митома, 14 - 0:1, Фергюсон, 51 - 0:2, Марч, 54 - 0:3, Гросс, 57 - 0:4, Грэй, 90 (с пенальти) - 1:4

“Манчестер Юнайтед” – “Борнмут” - 3:0 (1:0)

Голы: Каземиро, 23 - 1:0, Шоу, 49 - 2:0, Рэшфорд, 86 - 3:0

“Кристал Пэлас” – “Тоттенхэм” - 0:4 (0:0)

Голы: Кейн, 48 - 0:1, Кейн, 53 - 0:2, Доэрти, 68 - 0:3, Сон Хын Мин, 72 - 0:4

“Лестер” – “Фулхэм” - 0:1 (0:1)

Гол: Митрович, 17 - 0:1

“Саутгемптон” – “Ноттингем Форест” - 0:1 (0:1)

Гол: Авонийи, 27 - 0:1

“Лидс” – “Вест Хэм” - 2:2 (1:1)

Голы: Ньонто, 27 - 1:0, Пакета, 45 (с пенальти) - 1:1, Скамакка, 46 - 1:2, Родриго, 70 - 2:2

“Астон Вилла” – “Вулверхэмптон” - 1:1 (0:1)

Голы: Поденсе, 12 - 0:1, Ингз, 78 - 1:1

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