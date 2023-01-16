Феерии "Монако" и "Лилль", поражение ПСЖ: результаты 19-го тура Лиги 1

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить разгромные победы “Монако” и “Лилля” над “Аяччо” и “Труа”, а также поражение ПСЖ от “Ренна”.

“Ренн” - ПСЖ - 1:0 (0:0)

Гол: Траоре, 65 - 1:0

“Монако” – “Аяччо” - 7:1 (5:1)

Голы: Дисаси, 2 - 1:0, Диатта, 6 - 2:0, Белаили, 11 - 2:1, Бен-Йеддер, 21 - 3:1, Бен-Йеддер, 28 - 4:1, Бен-Йеддер, 35 (с пенальти) - 5:1, Эмболо, 63 - 6:1, Эмболо, 89 - 7:1

“Лилль” – “Труа” - 5:1 (2:0)

Голы: Байо, 16 - 1:0, Дэвид, 45 - 2:0, Байо, 47 - 3:0, Балде, 65 - 3:1, Виржиниюс, 75 - 4:1, Дэвид, 88 - 5:1

“Реймс” – “Ницца” - 0:0

“Монпелье” – “Нант” - 0:3 (0:1)

Голы: Жиротто, 45 - 0:1, Мохамед, 81 - 0:2, Блас, 84 - 0:3

“Тулуза” – “Брест” - 1:1 (0:1)

Голы: Мунье, 18 - 0:1, Абухляль, 65 - 1:1

“Анжер” – “Клермон” - 1:2 (0:1)

Голы: Рашани, 40 - 0:1, Нето, 47 - 0:2, Буфаль, 87 - 1:2

“Ланс” – “Осер” - 1:0 (0:0)

Гол: Франковски, 59 (с пенальти) - 1:0

“Марсель” – “Лорьян” - 3:1 (1:1)

Голы: Моффи, 29 - 0:1, Колашинац, 38 - 1:1, Санчес, 53 - 2:1, Верету, 59 - 3:1

“Лион” – “Страсбур” - 1:2 (1:2)

Голы: Ахолу, 29 - 0:1, Диалло, 32 - 0:2, Ляказетт, 45 (с пенальти) - 1:2

Положение команд: ПСЖ - 47, “Ланс” - 44, “Марсель” - 42, “Монако”, “Ренн” - 37, “Лилль" - 34, “Лорьян” - 32, “Клермон” - 28, ”Лион", “Ницца”, “Реймс” - 25, “Тулуза” - 23, “Нант” - 21, “Труа” - 18, “Монпелье” - 17, “Страсбур”, “Брест”, “Аяччо” - 15, “Осер” - 13, “Анжер” - 8.

Не пропустите: "Арсенал" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ.