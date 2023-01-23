Феерии "Кельна" и "Вольфсбурга", потеря "Баварии", успех Дортмунда: результаты 16-го тура Бундеслиги

Состоялись матчи 16-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить разгромные победы “Кельна” и “Вольфсбурга” над “Вердером” и “Фрайбургом”, ничью между “РБ Лейпциг” и “Баварией", а также победу дортмундской “Боруссией" с хоккейным счетом над “Аугсбургом”.

“РБ Лейпциг” – “Бавария” - 1:1 (0:1)

Голы: Шупо-Мотинг, 37 - 0:1, Хальстенберг, 52 - 1:1

“Боруссия” Д – “Аугсбург” - 4:3 (2:2)

Голы: Беллингем, 29 - 1:0, Майер, 40 - 1:1, Шлоттербек, 42 - 2:1, Демирович, 45 - 2:2, Байно-Гиттенс, 75 - 3:2, Чолина, 76 - 3:3, Рейна, 78 - 4:3

“Кельн” – “Вердер" - 7:1 (5:1)

Голы: Майна, 9 - 1:0, Тиггес, 15 - 2:0, Тиггес, 21 - 3:0, Схири, 30 - 4:0, Хусейнбашич, 36 - 5:0, Фюллькруг, 38 - 5:1, Схири, 54 - 6:1, Фридль, 76 (автогол) - 7:1

“Вольфсбург” – “Фрайбург” - 6:0 (3:0)

Голы: Виммер, 1 - 1:0, Винд, 28 - 2:0, Винд, 37 - 3:0, Герхардт, 55 - 4:0, Баку, 80 - 5:0, Вальдшмидт, 90 (с пенальти) - 6:0

“Боруссия” М – “Байер” - 2:3 (0:2)

Голы: Баккер, 21 - 0:1, Адли, 43 - 0:2, Амири, 67 - 0:3, Штиндль, 82 - 1:3, Штиндль, 90 - 2:3

“Унион” – “Хоффенхайм” - 3:1 (0:1)

Голы: Бебу, 43 - 0:1, Дуки, 73 - 1:1, Дуки, 89 - 2:1, Левелинг, 90 - 3:1

“Бохум” – “Герта” - 3:1 (2:0)

Голы: Хофманн, 22 - 1:0, Шлоттербек, 44 - 2:0, Хофманн, 56 - 3:0, Сердар, 87 - 3:1

“Штутгарт” – “Майнц” - 1:1 (1:1)

Голы: Гирасси, 36 - 1:0, Ингвартсен, 40 (с пенальти) - 1:1

“Айнтрахт” – “Шальке” - 3:0 (1:0)

Голы: Линдстрем, 21 - 1:0, Борре, 84 - 2:0, Бута, 90 - 3:0

Положение команд: "Бавария" - 35, "Айнтрахт", "Унион", "Фрайбург" - 30, "РБ Лейпциг" - 29, "Боруссия" Д - 28, "Вольфсбург" - 26, "Боруссия" М - 22, "Байер", "Вердер" - 21, "Кельн", "Майнц" - 20, "Хоффенхайм" - 18, "Бохум" - 16, "Аугсбург", "Штутгарт" - 15, "Герта" - 14, "Шальке" - 9.

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