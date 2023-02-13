Феерии АЗ и ПСВ, победы "Аякса" и "Фейеноорда": результаты 21-го тура чемпионата Нидерландов

Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить крупные победы АЗ и ПСВ над “Эксельсиором” и “Гронингеном", а также победы “Аякса” и “Фейеноорда” над “Валвейком” и “Херенвеном”.

“Аякс” - “Валвейк” - 3:1 (0:1)

Голы: Сентьенс, 17 - 0:1, Бробби, 50 - 1:1, Тимбер, 78 - 2:1, Кудус, 81 - 3:1

“Херенвен” - “Фейеноорд” - 1:2 (0:2)

Голы: Гертрейда, 22 - 0:1, Хименес, 34 - 0:2, ван Оттеле, 75 - 1:2

АЗ - “Эксельсиор” - 5:0 (5:0)

Голы: Мейнанс, 20 - 1:0, Карлссон, 27 - 2:0, Мейнанс, 30 - 3:0, Одгор, 35 - 4:0, Павлидис, 38 - 5:0

ПСВ - “Гронинген” - 6:0 (1:0)

Голы: де Йонг, 27 - 1:0, Симонс, 46 - 2:0, Брэнтуэйт, 69, Бакайоко, 73, Силва, 84, Тиль, 88

НЕК - “Камбур” - 0:0

"Эммен" - "Фортуна" - 0:1 (0:0)

Гол: Озьякуп, 76 - 0:1

"Спарта" - "Гоу Эхед Иглс" - 2:1 (1:0)

Голы: ван Кроой, 4 - 1:0, Штоккерс, 53 - 1:1, Лауритсен, 58 - 2:1

"Витесс" - "Утрехт" - 2:0 (0:0)

Голы: Манхуф, 63 - 1:0, Виттек, 90+3 - 2:0

"Твенте" - "Волендам" - 3:0 (3:0)

Голы: Бренет, 16 - 1:0, Черны, 17 - 2:0, Хилгерс, 20 - 3:0

Положение команд: "Фейеноорд" - 46, АЗ - 44, "Аякс" - 43, ПСВ - 42, "Твенте" - 40, "Спарта" - 37, "Утрехт" - 33, "Херенвен" - 27, "Валвейк", "Фортуна" - 26, НЕК - 24, "Витесс" - 23, "Гоу Эхед Иглс" - 22, "Эксельсиор" - 20, "Волендам" - 17, "Эммен" - 16, "Камбур", "Гронинген" - 13.

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