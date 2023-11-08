Феерическая победа Копенгагена и выход Баварии в плей-оф. Результаты группы A

В группе A состоялись матчи четвертого тура Лиги Чемпионов. Бавария на своем поле принимала Галатасарай, а Манчестер Юнайтед отправился в гостевой матч против Копенгагена.

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3

Первый тайм матча оказался очень насыщенным событиями. Уже на третьей минуте Манчестер Юнайтед вышел вперед благодаря голу Гейлунда. Через 25 минут норвежец удвоил преимущество "манкунианцев". Однак после этого игра Манчестера нарушилась, сначала на 42-й минуте Решфорд получил красную карточку, а через три минуты Копенгаген сократил отставание. Арбитр добавил к первому тайму 13 минут, и этого времени хватило Копенгагену, чтобы сравнять счет благодаря голу Гонсальвеша с пенальти.

Во втором тайме Копенгаген была чуть опаснее, но Манчестер Юнайтед снова смог выйти вперед. На 69-й минуте после просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти, и Бруну Фернандеш реализовал его.

Манчестер Юнайтед неплохо оборонялся в меньшинстве, но все равно не смог удержать минимальное преимущество. На 83-й минуте после углового ударом отличился Лукас Лерагер. Хозяевам понадобилось четыре минуты, чтобы вернуть лидерство благодаря голу Барджи.

Бавария Мюнхен - Галатасарай 2:1

Бавария контролировала большую часть мяча и имела немного больше моментов для забития. Галатасарай пыталась ответить своими атаками, но также не смогла закончить их голом. Первый тайм закончился вничью.

Во втором тайме мюнхенцы продолжали контролировать матч и немного усилили свои атаки. Этого хватило для забития голов, на 80-й минуте Гарри Кейн вывел Баварию вперед. Через шесть минут английский нападающий оформил дубль. В компенсированное время Галатасарай вернула интригу в матче, но на большее турецкой команде не хватило.

Благодаря спокойной победе над Галатасарай, мюнхенцы обеспечили себе место в плей-оф.