Федерация футбола Италии может подать в суд на Манчини

Федерация футбола Италии (FIGC) рассматривает вариант подать в суд на бывшего главного тренера национальной сборной страны Роберто Манчини.

Напомним, что в конце августа специалист неожиданно покинул свою должность, а вскоре был объявлен главным тренером национальной сборной Саудовской Аравии.

“Я должен был сообщить Федеральному совету о том, что произошло в конце августа с тренером, а также о том, что произошло с точки зрения разрыва контракта, - сказал на пресс-конференции президент FIGC Габриэле Гравина, отвечая на вопрос о возможном иске в суд на Манчини. - Совет поручил эксперту получить технический и юридический итог, чтобы понять, какие типы возможностей могут быть для компенсации”.

Также Гравина добавил, что за день до пресс-конференции встречался с Манчини.

“Мы попрощались за один момент, потому что уважение и воспитание - ключевые в спорте”.

В начале сентября на должность главного тренера сборной Италии был назначен Лучано Спаллетти. Под его руководством “Скуадра адзурра” в матчах квалификации на Евро-2024 сыграла вничью с Северной Македонией (1:1), а также обыграла Украину (2:1).