Федерация футбола Франции определилась с контрактом Дешама
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен
Пресс-служба Федерации футбола Франции (ФФФ) сообщила об утверждении нового контракта главного тренера национальной команды Дидье Дешама до 2026 года.
Соглашение было подписано 7 января, но уже отстраненный от должности президент ФФФ Ноэль Ле Гре единолично подписал контракт с тренером, не уведомив членов Федерации. В связи с этим была инициирована аудиторская проверка, которая подтвердила подлинность контракта.
54-летний Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года. Под его руководством французы дошли до финала чемпионата Европы-2016, выиграли чемпионат мира-2018, а также дошли до финала чемпионата мира-2022.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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