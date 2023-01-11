Федерация футбола Франции определилась с контрактом Дешама

Пресс-служба Федерации футбола Франции (ФФФ) сообщила об утверждении нового контракта главного тренера национальной команды Дидье Дешама до 2026 года.

Соглашение было подписано 7 января, но уже отстраненный от должности президент ФФФ Ноэль Ле Гре единолично подписал контракт с тренером, не уведомив членов Федерации. В связи с этим была инициирована аудиторская проверка, которая подтвердила подлинность контракта.

54-летний Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года. Под его руководством французы дошли до финала чемпионата Европы-2016, выиграли чемпионат мира-2018, а также дошли до финала чемпионата мира-2022.

Не пропустите: Жоау Феликс перешел в “Челси”.