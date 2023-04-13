Фати принял важное решение по будущему в "Барселоне"

Вингер “Барселоны” Ансу Фати категорически отказывается покидать свою команду в ближайшее время.

Как пишет издание Sport, испанец сообщил своему агенту Жорже Мендешу о планах продолжить играть за каталонский клуб.

Источник отмечает, что Фати оценил предложения, которые ему сделали другие топ-клубы, но они ему оказались неинтересными.

В планах молодого игрока вернуть себе место в основном составе в ближайшее время.