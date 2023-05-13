Фати отказался покидать "Барселону"
Новости футбола Сегодня, 06:53
Фото: твиттер Барселоні
Вингер “Барселоны” Ансу Фати отказался переходить в АПЛ.
Как пишет журналист Давид Бернабеу, испанец отказал “Вулверхэмптону”, который хотел подписать его ближайшим летом.
Молодой футболист убежден, что “Барселона” - это его клуб на всю жизнь.
В то же время руководство “Барселоны” хотело отправить Фати в Англию в обмен на полузащитника Рубена Невеша.
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