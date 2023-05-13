Фати отказался покидать "Барселону"

Вингер “Барселоны” Ансу Фати отказался переходить в АПЛ.

Как пишет журналист Давид Бернабеу, испанец отказал “Вулверхэмптону”, который хотел подписать его ближайшим летом.

Молодой футболист убежден, что “Барселона” - это его клуб на всю жизнь.

В то же время руководство “Барселоны” хотело отправить Фати в Англию в обмен на полузащитника Рубена Невеша.