Фати лишится 10-го номера в "Барселоне" в случае возвращения Месси

Нападающий “Барселоны” Ансу Фати лишится 10-го номера, если в клуб вернется нападающий Лионель Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен”, сообщает журналист Ашраф бен Раяд в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба надеется заработать большие деньги на продажах футболок с 10-м номером и фамилией Месси. Ранее сообщалось, что каталонцы рассматривают вариант с возвращением аргентинца, контракт которого с французским клубом истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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