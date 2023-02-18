Фаны "МЮ" пели песни во время минуты молчания в память о жертвах землетрясения

Фанаты “Манчестер Юнайтед” отметились странной выходкой во время матча 1/16 финала Лиги Европы с “Барселоной” (2:2).

Как пишут СМИ, во время минуты молчания перед стартом игры в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии англичане кричали и пели песни.

Уже по ходу самой встречи в Барселоне болельщики “МЮ” кидали с трибун монеты, стаканы и мочу в болельщиков “Барселоны”.

Напомним, что ответная игра состоится 23 февраля в Манчестере.