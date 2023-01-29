Фанаты вывесили оскорбительный баннер в адрес Дзаньоло (фото)

Фанаты “Ромы” недовольны поведением хавбека команды Николо Дзаньоло.

В связи с этим они вывесили в Риме оскорбительный баннер с фразой: "Дзаньоло – предатель и кусок дерьма без чести".

Напомним, что недавно итальянец попросил о трансфере, после чего “Рома” договорилась о продаже футболиста в “Борнмут”.

Спустя время Дзаньоло отказался от перехода, в связи с чем его хотят оставить вне заявки на текущий сезон.