Фанаты скандировали имя Месси во время чемпионского парада "Барселоны"

Во время празднования чемпионства болельщики "Барселоны" громко скандировали имя легенды клуба Лионеля Месси.

Напомним, что каталонская команда досрочно победила в чемпионате Испании, обыграв "Эспаньол" со счетом 4:2 в 34-м туре Ла Лиги.

В понедельник, во время чемпионского парада, автобус с командой проезжал по улицам Барселоны, а фанаты кричали "Месси! Месси!".

35-летний аргентинец может вернуться в "Барселону" этим летом, когда истекает его контракт с ПСЖ.