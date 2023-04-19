Фанаты "Реала" скандировали провокационные кричалки на матче с "Челси"

Болельщики "Реала" показали некорректное поведение на матче против "Челси" в ¼ финала Лиги чемпионов (2:0).

По ходу ответной игры они выкрикивая политические и оскорбительные лозунги.

В частности, кричалками они выражали свою позицию по отношению к конфликту между Великобританией и Испанией из-за территории Гибралтар.

“Гибралтар - испанский”, - звучало со стороны фанатов испанской команды.

Также из их сектора доносились оскорбления в адрес "Барселоны" по поводу дела о выплатах Энрикесу Негрейре.