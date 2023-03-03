Фанаты "Реала" раскидали банкноты с изображением Лапорты

Перед началом матча ½ финала Кубка Испании между “Реалом” и “Барселоной” (0:1) болельщики мадридского клуба разбросали на улице перед стадионом банкноты с изображением президента каталонцев Жоана Лапорты.

Как пишет местная пресса, вместе с этим они выкрикивали фразу: “Коррупция в федерации”.

Скорее всего, акция фанатов “Реала” связана с обвинениями в адрес каталонского клуба из-за возможного подкупа судей.

Недавно СМИ выяснили, что “Барселона” покупала услуги вице-президента технического комитета судей Хосе Марии Энрикеса Негрейру.