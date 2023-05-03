Фанаты ПСЖ жестко оскорбили Месси

Болельщики "Пари Сен-Жермен" оскорбили аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, фанаты собрались возле клубного офиса и обозвали аргентинца "сыном шлюха". Также досталось полузащитнику Марко Верратти и нападающему Неймару, от которых потребовали уйти из клуба.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отстранил 35-летнего Месси от матчей и тренировок на две недели. Форвард без разрешения клуба отправился в рекламных целях в Саудовскую Аравию.

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