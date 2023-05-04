Фанаты ПСЖ выступили против Неймара и Месси: в клубе ответили

Ультрас, которые пришли на акцию под офис ПСЖ, подверглись критике со стороны клуба за свои действия.

Во время митинга фанаты потребовали ухода некоторых игроков, в том числе Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти и президента Насера Аль-Хелаифи.

При этом они скандировали оскорбительные лозунги.

В ПСЖ решительно осудили действия ультрас, назвав их “оскорбительными и неприемлемыми”.