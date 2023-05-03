Фанаты ПСЖ устроят акцию под офисом клуба в Париже

Активные болельщики ПСЖ выражают свое недовольство руководством клуба.

По данным RMC Sport, ультрас планируют провести акцию протеста перед офисом парижской команды.

Издание пишет, что на следующий день после поражения "ПСЖ" в игре с "Лорьяном" (1:3), фанаты поехали на базу клуба, чтобы выразить свое недовольство владельцам, тренерам и игрокам.

3 мая болельщики снова планируют провести акцию протеста, но уже перед офисом руководства клуба.