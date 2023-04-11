Фанаты "Ньюкасла" недовольны дорогим зимним новичком команды
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Энтони Гордона/Автор неизвестен
Новичок “Ньюкасла” Энтони Гордон вызвал гнев фанатов клуба, сообщается на фанатской странице “сорок”.
В матче 30-го тура чемпионата Англии против “Брентфорда” (2:1) хавбек вышел на поле после перерыва, а в компенсированное время был заменен. Это очень разозлило игрока, поэтому он не пожал руку главному тренеру Эдди Хау и отмахнулся от него. Болельщики потребовали отстранить футболиста от первой команды до конца сезона.
22-летний Гордон перешел в “Ньюкасл” в январе 2023 года из “Эвертона” на 45,6 миллионов евро. За новый клуб он провел семь матчей и не отметился результативными действиями.
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