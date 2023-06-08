Фанаты "Наполи" вернули Спаллетти руль от его угнанного автомобиля

В 2021 году наставник “Наполи” Лучано Спаллетти стал жертвой неприятного инцидента - болельщики похитили его автомобиль Fiat Panda.

Видимо, таким образом его хотели ознакомить с местными традициями в Неаполе.

По мафиозной итальянской традиции, Спаллетти получил записку, в которой говорилось, что его автомобиль будет возвращен только тогда, когда он покинет город.

Недавно итальянец покинул Неаполь, и в офис “Наполи” неизвестные прислали руль от угнанного автомобиля, что вызвало у всех присутствующих хохот.