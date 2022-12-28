Фанаты "МЮ" переделали слова в песне про Роналду для нового любимчика трибун

Болельщики “Манчестер Юнайтед” на вчерашнем матче АПЛ против “Ноттингем Форест” (3:0) тонко потролили уже бывшего игрока команды Криштиану Роналду.

Во втором тайме они спели песню про игрока Алехандро Гарначо, которую ранее посвящали именно португальцу.

"Вперёд, Гарначо, Вперёд, Гарначо,

Он бежит по флангу,

Послушайте, как “Юнайтед” поёт,

Вперёд, Гарначо", — спели фанаты.

Напомним, что Роналду покинул “МЮ” после скандального интервью в конце этого года.