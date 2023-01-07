Фанаты "Манчестер Юнайтед" вновь выступили против семьи Глейзеров

Болельщики “Манчестер Юнайтед” в очередной раз показали свое отношение к семье Глейзеров, владеющей клубом.

Во время вчерашнего матча АПЛ с “Эвертоном” (3:1) они скандировали кричалки, направленные против владельцев клуба.

Как известно, недавно Глейзеры заявили о желании продать клуб.

Несмотря на это, на данный момент официальных предложений от потенциальных покупателей так и не поступало.