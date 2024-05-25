Фанаты Ман Юнайтед и Ман Сити подрались перед финалом Кубка Англии

Фанаты Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити устроили драку на улице перед финалом Кубка Англии. Болельщики соперников встретились на улице в Харроу, а один фанат без рубашки был замечен лежащим посреди дороги после массовой драки.

На видеозаписи, опубликованной в X, видно, как две группы людей столкнулась возле автобусной остановки на Стейшн-роуд в Харроу перед матчем на Уэмбли. Один фанат без рубашки был замечен лежащим на земле, а в драку вмешались еще больше мужчин.

Manchester United vs Manchester City fans in Harrow, NW London today pic.twitter.com/o8d1PM7oAK — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) May 25, 2024

В ходе массового побоища за несколько часов до долгожданного финала использовались удары руками и ногами, а также бросались бутылки.

На заднем плане были слышны крики «Юнайтед, Юнайтед» во время драки, которая продолжалась прямо на дороге, в то время как испуганные прохожие наблюдали за ней.