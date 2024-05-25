Фанаты Ман Юнайтед и Ман Сити подрались перед финалом Кубка Англии
Фанаты Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити устроили драку на улице перед финалом Кубка Англии. Болельщики соперников встретились на улице в Харроу, а один фанат без рубашки был замечен лежащим посреди дороги после массовой драки.
На видеозаписи, опубликованной в X, видно, как две группы людей столкнулась возле автобусной остановки на Стейшн-роуд в Харроу перед матчем на Уэмбли. Один фанат без рубашки был замечен лежащим на земле, а в драку вмешались еще больше мужчин.
В ходе массового побоища за несколько часов до долгожданного финала использовались удары руками и ногами, а также бросались бутылки.
На заднем плане были слышны крики «Юнайтед, Юнайтед» во время драки, которая продолжалась прямо на дороге, в то время как испуганные прохожие наблюдали за ней.