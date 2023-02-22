Фанаты "Ливерпуля" освистали гимн Лиги чемпионов перед матчем с "Реалом"

Болельщики “Ливерпуля” освистали гимн Лиги чемпионов перед вчерашней игрой 1/8 финала с мадридским “Реалом” (2:5).

Во время и после звучания гимна фанаты местной команды свистели и скандировали: “Fuck UEFA!”.

По версии местных СМИ, таким образом они отреагировали на беспорядки на прошлом финале Лиги чемпионов.

Напомним, что тогда игра между “Реалом” и “Ливерпулем” началась позже установленного времени, а во всем изначально обвиняли именно английскую сторону.