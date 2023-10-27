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Фанаты Челси просят перенести матч команды

Новости футбола Сегодня, 01:12
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Фанаты Челси просят перенести матч команды Фото: твиттер Челси

Решение провести матч между "Челси" и "Вулверхэмптоном" 24 декабря, накануне Рождества, выразило недовольство у фанатов лондонского клуба.

Заявление по этому поводу опубликовано группой болельщиков CST.

“Мы считаем совершенно неприемлемым планирование матча на канун Рождества. Мы уже сразу заявили, что эта дата будет неудобной для болельщиков, как только появились слухи об этом. Назначение игры в этот день может создать проблемы для сотрудников местного стадиона, а также вызвать неудобства для болельщиков, которым придется добираться до него”, - написали фанаты лондонского клуба.

Они же потребовали провести срочную встречу с лицами, которые принимали такое решение. Фанаты выразили надежду на то, что представители других фанатских групп “синих” также присоединятся к их требованиям.

Также CST призывает Премьер-лигу проконсультироваться с болельщиками и отменить решение о проведении матча в указанную дату.

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