Фанаты "Челси" начали угрожать семье Поттера

Болельщики “Челси” начали угрожать семье главного тренера команды Грэма Поттера.

Несколько фанатов прислали ему электронные письма, в которых желали смерти его детям и самому ему.

"Я слышал и слова поддержки, но также я получил несколько не очень приятных электронных писем, авторы которых хотели, чтобы я умер, чтобы мои дети умерли.

Мне очень было неприятно такое видеть. Это своеобразный вызов для меня. Чем выше вы будете, тем большее давление на вас оказывается", - сказал он.