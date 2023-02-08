Фанаты "Атлетико" повесили куклу Винисиуса на мосту в Мадриде

В полиции установили личности фанатов “Атлетико”, которые повесили куклу Винисиуса Жуниора на одном из мостов Мадрида.

Инцидент произошел между матчем “Реала” и “матрасников” в четвертьфинале Кубка Испании.

Также фанаты вывесили баннер со словами “Мадрид ненавидит ”Реал".

По информации El Confidencial, в акции принимали участие 6 членов ультраправого объединения фанатов “Атлетико”.

В ближайшее время фигурантам дела предъявят обвинения в преступлении на почве ненависти.