Фанатам Барселоны не понравится: новичок ПСЖ сделал громкое заявление

Звездный вингер сборной Франции и парижского ПСЖ Усман Дембеле поделился впечатлениями от выступлений в новом клубе.

Минувшим летом футболист покинул “Барселону” и вернулся на родину. По словам Дембеле, он считает ПСЖ лучшей командой из тех, где ему приходилось играть.

“В составе ПСЖ есть игроки высочайшего уровня, которые являются членами сильнейших сборных мира. В команде существует ожесточенная конкуренция, но это только толкает всех на поднятие игрового уровня на максимум. Я должен сделать шаг вперёд, стать более эффективным и забивать голы. Только так я смогу стать лучше”, - сказал он.

Напомним, что за француза ПСЖ заплатил каталонскому клубу 50,4 миллиона евро.

Интересно, что еще в июне французский футболист говорил о том, что его все устраивает в “Барселоне” и он не собирается покидать каталонский клуб.

В прошлом сезоне Дембеле был ключевым игроком испанской команды. В общей сложности он провел 35 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и сделав девять результативных передач.