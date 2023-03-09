Фаната ПСВ приговорили к тюремному сроку за нападение на вратаря “Севильи” Марко Дмитровича во время матча плей-офф Лиги Европы.

По ходу встречи болельщик выбежал на поле и ударил вратаря по лицу.

Интересно, что сам Дмитрович повалил болельщика на газон и дождался прихода стюардов.

Вчера суд приговорил 20-летнего нарушителя к трем месяцам тюремного заключения.