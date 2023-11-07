Фаната Милана подрезали ножом перед игрой с ПСЖ

В ночь перед матчем между “Миланом” и ПСЖ произошла неприятная ситуация.

Как пишет Football Italia, один из фанатов французской команды получил ножевое ранение после столкновения с группой фанатов итальянской команды.

Инцидент произошел в ночь перед матчем команд в Лиге чемпионов, пишет Football Italia.

По информации источника, ссылающегося на сведения La Gazzetta dello Sport, болельщик парижан оказался в больнице. Сейчас он в критическом состоянии.

По данным журналистов, он был доставлен в больницу. Напомним, ранее сообщалось, что около 50 фанатов итальянского «Милана» совершили нападение на болельщиков «ПСЖ» в преддверии матча команд в Лиге чемпионов.

Кроме того, фанаты «Милана» использовали пиротехнические средства, включая дымовые шашки.

Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «ПСЖ» состоится 7 ноября, на стадионе «Сан-Сиро».

Напомним, что в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Милан» со счётом 3:0.