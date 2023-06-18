Фанат выбежал на поле и встал на колени перед Роналду (фото)

Во время матча сборной Португалии с Боснией и Герцеговиной (3:0) фанат выбежал на поле.

Болельщик с флагом Португалии приблизился к Криштиану Роналду встал перед ним на колени, после чего поднял футболиста на руки.

После инцидента стюарды вывели фаната за пределы стадиона.

Напомним, что португальцы занимают первое место в группе J, набрав максимальное количество очков.