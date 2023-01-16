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Фанат "Тоттенхэма" ударил вратаря "Арсенала" после окончания матча АПЛ (фото)

Новости футбола Сегодня, 03:50
Фото: кадр из трансляции матча "Тоттенхэм" - "Арсенал" Фото: кадр из трансляции матча "Тоттенхэм" - "Арсенал"

После окончания матча 20-го тура чемпионата Англии “Тоттенхэм” - “Арсенал” (0:2) произошел скандал.

Вратарь “канониров” Аарон Рэмсдейл поругался с нападающим “Тоттенхэма” Ришарлисоном. Перепалка завершилась тем, что бразилец рукой толкнул англичанина рукой в голову. После этого стюарт стадион увел вратаря к кромке поля, где его ударил ногой один из фанатов хозяев.

“По ходу матча фанаты “Тоттенхэма” задирали меня, а я им отвечал. К сожалению, один из болельщиков воспринял это не как часть спорта, и ударил меня по спине. Жаль, что так произошло, так как футбол - это просто игра", - приводит слова Рэмсдейла ВВС.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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