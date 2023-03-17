Фанат "Сивасспора" сломал нос игроку "Фиорентины" во время матча Лиги конференций

Во время матча 1/8 финала Лиги конференций между “Фиорентиной” и “Сивасспором” (4:1) болельщик турецкой команды напал на полузащитника итальянской команды Алессандро Бьянко.

Инцидент произошел после того, как игроки “Фиорентины»” забили свой четвертый гол на 89-й минуте матча.

Бьянко получил удар в лицо, после чего из его носа пошла кровь. Ему оказали помощь клубные врачи, и позже было сообщено, что у игрока диагностирован перелом.

Главный тренер команды осудил нападение болельщика и выразил свое негодование, считая инцидент позорным и испортившим общее впечатление от игры и болельщиков.