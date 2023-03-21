Фанат ПСВ, ударивший голкипера "Севильи", получил суровое наказание

ПСВ запретил своему фанату посещать стадион на 40 лет после нападения на голкипера “Севильи” Марко Дмитровича.

Инцидент произошел в концовке ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы, когда фанат нидерландской команды выбежал на поле ударил сербского стража ворот по лицу.

20-летний болельщик приговорен к трем месяцам тюремного заключения, а также ему запретили посещать территорию стадиона ПСВ в течение двух лет.

Также с него хотят взыскать все убытки, которые клуб понесет в результате инцидента.