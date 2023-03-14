Фанат "Марселя" объявил голодовку, чтобы клуб продал игрока

Болельщик “Марселя” объявил голодовку ради того, чтобы клуб избавился от защитника Леонардо Балерди.

Вчера днем фанат пришел к офису клуба, где устроил сидячую забастовку.

С собой у него была табличка, на которой были написаны фразы “Балерди вон” и “Жители Марселя больше не хотят тебя видеть”.

Балерди перебрался во французский клуб в 2020 году из дортмундской “Боруссии”.

В этом розыгрыше чемпионата Франции он сыграл 27 матчей.